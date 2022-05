"Ik irriteerde hem, hij irriteerde mij": Schreuder en Lang kwamen na moeilijk begin dan toch tot goede samenwerking

Als Club Brugge kampioen is geworden, is dat ook omdat Noa Lang en Alfred Schreuder finaal toch door dezelfde deur konden. Al was het in het begin geen evidente samenwerking.

De trainer van Club Brugge getuigde hierover in Extra Time. "Het is waar dat ik in het begin met hem wat problemen had, omdat ik vond dat hij zich op bepaalde momenten anders moest gedragen. Daar heb ik het met hem over gehad. Het is één van de grootste overwinningen geweest die we samen hebben behaald, want we zijn er goed uitgekomen."

Er moest wel een weg afgelegd worden om op dat punt te geraken. "Ik vond het ongelooflijk dat ik hem eerst niet goed kon raken. Normaal kan ik goed met zulke jongens om, alleen lukte het in het begin niet. Ik vind ook dat die jongens voorin vrijheid moeten hebben. In de manier hoe wij samen moesten werken, heb ik ook geleerd van hem. Het is belangrijk dat je als trainer zoekt hoe je hem wel kan raken."

Terwijl je tegelijkertijd wel een lijn moet trekken. "Ik vond dat hij dingen deed die niet konden. Dat botste dan soms. Ik heb waarschijnlijk dingen ook niet goed gedaan. Hij irriteerde mij, ik irriteerde hem en we kwamen er niet doorheen. Ik ben naar hem gegaan en gezegd: "We moeten dit tot een succes maken, we hebben elkaar nodig"."

Die boodschap is dan bij Lang, die voor de komst van Schreuder al de status van sterkhouder had, dan toch aangekomen. "Ik wist van bij Ajax wat voor een jongen hij was, maar hij was natuurlijk een grotere speler geworden dan toen en als trainer moet je daar ook mee om kunnen."