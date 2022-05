Na stevige feestnacht in Varsenare nu tripje naar Ibiza: feeststemming bij Club Brugge houdt aan

Na het behalen van een nieuwe landstitel vierden spelers en stafleden van Club Brugge met de supporters, maar daarmee was het feestgedruis nog niet ten einde.

Stilaan komen er meer de details naar buiten over de feestnacht van blauw-zwart. HLN en HNB berichtten erover dat de spelersgroep na het vieren met de supporters nog naar een danscafé in Varsenare trokken, Daar was nog een titelfeest voor zo'n 300 man georganiseerd dat duurde tot in de vroege uurtjes.

Barman spelen

Er circuleren beelden op internet waarop te zien is hoe Ruud Vormer, Hans Vanaken en assistent-coach Carl Hoefkens niet voor, maar achter de toog plaatsnamen. De barman in hen kwam even naar boven, de shotjes gingen vlot rond.

Wat de muziek betreft mocht de voetbalklassieker You'll Never Walk Alone uiteraard niet ontbreken. Die werd luidkeels meegejoeld. De kwaliteit van de zang laten we in het midden. Club Brugge zocht het café in kwestie in het verleden ook al eens op voor een titelfeest.

Ibiza

Overigens zijn ze bij blauw-zwart nog niet uitgefeest: ook zondag en maandag zal de derde opeenvolgende titel nog gevierd worden. En voor ze daar aan beginnen, zijn de spelers van Club Brugge op een vliegtuig met bestemming... Ibiza gestapt. Daar zullen ze verblijven tot donderdag volgens Het Nieuwsblad.