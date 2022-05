Radja Nainggolan is onder het mes gegaan en komt niet meer in actie in laatste match van seizoen

Op de laatste speeldag van het seizoen komt Radja Nainggolan niet meer in actie. Hij is onder het mes gegaan in het AZ Monica in Antwerpen. Op sociale media laat Nainggolan weten dat hij al maanden met pijn speelt. Nu er geen sportieve belangen meer zijn, greep de middenvelder dit moment aan om een kleine medische ingreep te laten doen. Het gaat om een kleine operatie aan de rechterenkel. Pijnvrij aan volgend seizoen beginnen Nainggolan zegt deze ingreep te laten doen om op volle kracht en pijnvrij te kunnen beginnen aan het volgende seizoen. Dan zal hij weer helemaal klaar zijn, belooft hij de Antwerp-supporters nog. Voor de voormalige Rode Duivel is het dus reeds einde seizoen. Antwerp zal het in zijn laatste wedstrijd van het seizoen dus zonder Nainggolan moeten stellen. Het geeft zondagnamiddag vicekampioen Union partij in het Dudenpark.



