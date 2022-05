Schreuder laat licht schijnen op Carl Hoefkens als opvolger bij Club Brugge

Door het vertrek van Alfred Schreuder richting Ajax moet Club Brugge op zoek naar een nieuwe trainer.

Na amper een half jaar moet Club Brugge opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer, iets waar blauwzwart liever niet aan had moeten denken.

Assistent Carl Hoefkens kwam de voorbije dagen in beeld om hoofdtrainer te worden in de Jupiler Pro League. Bij andere clubs, maar ook bij Club Brugge zelf.

Schreuder weet niet of dit al het geknipte moment is voor Hoefkens om blauwzwart te leiden. “Dat weet je nooit”, klinkt het in HLN. “Maar in besprekingen - we laten hem de tegenstander voorstellen - doet hij het heel goed. Ik denk dat hij zich in zijn manier van trainen nog steeds aan het ontwikkelen is.”