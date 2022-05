Antwerpenaar, die mag hopen op selectie nationale beloften, speelt zich in de kijker bij MVV: intensieve contacten met Deense en Duitse clubs

Bij gebrek aan toekomstperspectieven vertrok Matteo Waem (21) in de zomer van 2020 bij de beloften van Antwerp. In Nederlands Limburg heeft de jonge centrale verdediger zich in alle luwte kunnen ontwikkelen in het profvoetbal. Na twee seizoenen voelt Waem zich klaar voor de volgende stap.

Nochtans was het geen gemakkelijk seizoen voor MVV. De club uit Maastricht eindigde op een teleurstellende zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Wie wel tevreden mag terublikken, is Matteo Waem. De jonge Antwerpenaar was afgelopen seizoen onbetwist titularis. “We zijn te laag geëindigd, maar op persoonlijk vlak kan ik alkeen maar zeggen dat ik een goed seizoen heb gedraaid. Ik was vaste waarde en haalde een vijftal keer het team van de week, wat toch een mooie erkenning is. Ik heb me de overgang naar MVV nog geen seconde beklaagd. Het is een familiale club, die me vanaf dag één veel vertrouwen heeft gegeven.”

Twee seizoenen geleden werkte Waem zijn wedstrijden af bij de beloften van Antwerp, maar ondertussen heeft de centrale verdediger al 55 profwedstrijden op de teller. “Er is een groot verschil in aanpak. Bij MVV gaat het er stukken volwassener en zakelijker aan toe. Bij de beloften was een foutje niet erg, terwijl het nu echt om de knikkers gaat. Hier is men kritischer. Voor mij was dat wennen, waardoor ik in mijn eerste seizoen even mijn basisplaats ben kwijtgeraakt. Ik kan alleen maar tevreden zijn over de weg die ik de voorbije twee seizoenen heb afgelegd”, aldus Waem.

Stap hogerop

Waem ligt overigens nog een jaar onder contract in MVV. Ondertussen zwelt de interesse voor de 21-jarige verdediger aan. De club wil de Antwerpenaar graag aan boord houden. MVV knoopt gesprekken aan om het contract van Waem open te breken Tegelijkertijd geven de Limburgers aan niet te zullen dwarsbomen in geval van een transfer. “MVV is sowieso bereid om mee te werken als er een interessant aanbod komt. Het is de bedoeling dat zowel de club als ik daar beter van worden. Ik voel me in elk geval wel klaar voor een stap hogerop. Zeker dit seizoen ben ik toch veel rijper geworden. Al vind ik van mezelf dat ik nog sterker moet worden in de duels. Ook mijn scorend vermogen moet de hoogte in. Ik scoorde afgelopen seizoen niet, terwijl ook dat een troef moet kunnen zijn van een moderne verdediger.”

Ik ben veel rijper geworden, maar moet nog sterker worden in de duels

De voorbije weken kreeg de entourage van Matteo Waem al heel wat telefoontjes. In het verleden deed Lierse Kempenzonen al een voorstel, onlangs toonden Willem II en Beerschot interesse, maar concreet werd dat niet. 1B is op dit moment geen goede stap in de carrière van Waem, zo klinkt het in zijn entourage. Fortuna Düsseldorf (Duitse Tweede Bundesliga) en Viborg (Deense Superliga), met wie de voorbije weken intensief onderhandeld werd, behoren wél nog tot de mogelijkheden.

Nationale beloften

Een andere blijk van erkenning is de aandacht van Jacky Mathijssen. De coach van de nationale beloften heeft aangegeven dat hij de MVV-speler van nabij volgt en dat hij aanspraak maakt op een selectie op korte termijn. De beloften, die al geplaatst zijn voor het EK 2023, sluiten op 5 juni hun kwalificatiecampagne af met een thuiswedstrijd tegen Schotland. Wie weet met debutant Matteo Waem tussen de lijnen op Stayen.