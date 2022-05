Bjorn Meijer na de landstitel van zijn toekomstige ploeg Club Brugge: "Ik kijk er al naar uit om te knallen in de Champions League"

Bjorn Meijer kon de wedstrijd tegen Antwerp niet volgen, toen zelf in actie met Groningen, maar is achteraf blij met de 18de landstitel van Club Brugge. De jonge Nederlander ruilt volgend seizoen een groene shirt in voor een blauw-zwarte.

De landstitel van zijn toekomstige ploeg kon hij niet volgen. Bjorn Meijer stond toen voor een laatste keer op het veld met Groningen. Hij verloor dan wel voor de zevende keer op rij, tevreden is hij wel met de prijs van Club Brugge. In een interview met Het Nieuwsblad blikt hij vooruit naar volgend seizoen met zijn nieuwe ploeg.

Bjorn Meijer zal volgend seizoen zijn Europees debuut maken in de Champions League. "Een jongensdroom, en één van de redenen waarom ik voor Club Brugge heb gekozen. Ik kijk er al naar uit om daar vol te knallen", is de linksachter enthousiast. Al was de jonge zomeraanwinst op het moment van tekenen nog niet zeker van Europees voetbal. "Ik heb natuurlijk niet alleen vanwege de Champions League voor Club Brugge gekozen. Het hele gevoel zat goed. De club, de mensen, de faciliteiten... Tijdens ons eerste gesprek lieten ze mij ook filmpjes van de fans zien, echt mooi om zien", vertelt Bjorn Meijer aan Het Nieuwsblad.

Met Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang lopen er al drie Nederlanders rond in Brugge. "De manier hoe ze hier met jonge spelers omgaan sprak mij aan. Bovendien zijn hier verschillende Nederlanders doorgegroeid. Als je ziet dat Danjuma van de Eredivisie naar Brugge trok en nu in de halve finale van de Champions League stond: dat zegt genoeg. Het is de perfecte plek om je te ontwikkelen", is de 19-jarige verdediger duidelijk.