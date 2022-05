Financieel directeur van KV Oostende is niet te spreken over een 12-12-12-format: "Zouden we niet beter in andere zaken investeren?"

Thorsten Theys, financieel directeur van KV Oostende is niet te spreken over het nieuwe systeem die de CEO van de Pro League wil hanteren. Lorin Parys is ervan overtuigd dat een 12-12-12-format het beste is voor het Belgische voetbal.

"Ik vraag me af wat de bedoeling is van dit hele vraagstuk over competitiehervorming. Het mechanisme van bestaande ongelijkheid in stand houden? Of het beste doen voor Belgisch voetbal in z'n geheel? Ik betwijfel dat laatste een beetje. Al heb ik wel het gevoel dat Lorin Parys als CEO van de Pro League een positieve en frisse wind door het voetbal laat waaien", vertelt Thorsten Theys in een interview met HLN.

België zou met het nieuwe format van 12 ploegen de eerste in de top van Europa zijn. "Waarom proberen we hier altijd het warme water uit te vinden? Als zo'n competitie met 12 ploegen toch zo'n goed idee is, hoe komt het dan dat ze in Nederland, Duitsland of Portugal niet zo'n systeem hanteren", stelt de financieel directeur van KV Oostende zich de vraag.

Financial Fair Play

Volgens Thorsten Theys zou de competitie beter in andere zaken investeren: "De focus van de Pro League zou beter liggen op het creëren van een gelijk speelveld. Rijke sugar daddy's kunnen nog steeds bijna ongehinderd geld in hun ploeg pompen. Waar zouden Antwerp of Anderlecht staan zonder al die miljoenen van hun mecenassen? Laat ons daarover praten, de regels over de Financial Fair Play aanscherpen. Laat ons kijken hoe we moderne stadions kunnen bouwen. Nadenken over fusies. Zouden we onze energie daar niet beter aan besteden, in plaats van zo'n 12-12-12?"