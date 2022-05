Anderlecht en Kompany: paars-wit lijkt niet zoveel keuze te hebben als ze de analyse maken

Er is de laatste dagen veel te doen over Vincent Kompany. Blijft hij of blijft hij niet? De coach van Anderlecht legde na de laatste match in Brugge de bal in het kamp van het bestuur. Daar zijn ze nog bezig de analyse te maken, maar hoeveel keuze hebben ze eigenlijk? Is er iemand meer geschikt?

De fans van Anderlecht zijn zich al aan het roeren op sociale media. De hashtag #wewantvinny wordt steeds populairder op Twitter. Veel supporters spreken hun steun uit. Zeker bij de harde kern verwachten ze dat Kompany aanblijft. Een vertrek van het icoon zou wel eens een revolutie op gang kunnen brengen en een nieuwe coach zou heel weinig krediet krijgen.

Jeugd kansen blijven geven

Dat is net wat Kompany wel heeft: enorm veel krediet. Het is geweten in welke situatie Anderlecht zit. Om even te vergelijken: paars-wit deed afgelopen seizoen voor 10,75 miljoen euro aan transfers. Club Brugge zat aan 54,66 miljoen. Toch was het verschil op het veld met de aartsrivaal niet zo groot. Er werd zelfs niet verloren van de landskampioen. Vier keer een gelijkspel werd het.

Kompany bracht laat in het seizoen meer jeugd in het elftal. Maar jongens als Debast, Delcroix, Arnstad, Kana, Duranville... doen de supporters dromen van een toekomst waarin ze Ajax achterna gaan. Van de 36 spelers die op het trainingsveld staan, zijn er zo'n 20 jonge gasten bij. Gaat een andere coach dat ook laten gebeuren? Veel coaches zetten ervaring nog altijd boven opkomend talent. En als men zo'n profiel vindt, wie wil zich er op dit moment aan wagen?

Omkadering

Anderlecht heeft trouwens nog een ander probleem als Kompany zou vertrekken. De hele organisatie die in Neerpede op poten is gezet, is er mede door Kompany gekomen. Van hulptrainers over scouts tot video-analisten, velen zijn door Kompany aangetrokken. Er is een werkwijze geïnstalleerd die helemaal gericht is op de ontwikkeling van de jeugd.

En dan is er ook nog de allure die Kompany geeft aan Anderlecht. Zirkzee, Nmecha, Ashimeru, zelfs Refaelov... allemaal werden ze door Kompany over de streep getrokken om naar Anderlecht te komen. Om de wederopbouw van de club te bewerkstelligen. Het is een troefkaart die Anderlecht op dit moment nog altijd nodig heeft. De club wil Zirkzee kopen, maar gaat die daar zin in hebben onder een andere coach?

Snelle beslissing

Allemaal punten die het bestuur ook in rekening brengt. Maar zij hadden er meer van verwacht van dit seizoen. Dat er op enkele cruciale momenten (bekerfinale, matchen tegen Union) niet thuis werd gegeven, steekt aan de top bij Anderlecht. Nu moeten ze de afweging maken of ze met het beperkte budget en onder de huidige coach nog progressie kunnen maken.

Al heeft Kompany zelf natuurlijk ook iets te vertellen in het verhaal. Als hij straks geen steun meer ervaart, zou hij er zelf ook wel eens de stekker kunnen uittrekken. Dat heb je nu eenmaal met sterke karakters. Interesse zal er voor hem altijd zijn. Voor beide partijen zou het dus goed zijn om snel op dezelfde lijn te zitten. De voorbereiding begint immers al op 20 juni.