Anderlecht staat voor pittige discussies met Bayern München: Zirkzee heeft wel oren naar verlengd verblijf (huur of definitief)

Anderlecht gaat de komende weken onderzoeken wat er mogelijk is met Joshua Zirkzee. De bedoeling is alvast dat hij volgend seizoen nog een jaartje rondloopt in het Lotto Park, als huurspeler of als eigendom van de club. Maar de onderhandelingen met Bayern München beloven pittig te worden.

Zirkzee heeft nog een jaar contract bij de Duitse topclub, die straks waarschijnlijk Robert Lewandowski zien vertrekken. Daardoor komt er natuurlijk een plaats vrij in de spits, maar of dat veel verandert voor Zirkzee is nog maar de vraag. De Nederlander is een heel ander type en Bayern zoekt iemand die veel aanwezig is in de zestien. Trainer Julian Nagelsmann heeft dat ook al aangegeven.

Bayern heeft touwtjes in handen

Zirkzee keert deze zomer terug naar Bayern, maar intussen zal zijn entourage al een gesprek hebben met de Duitse club om te zien wat de plannen met hem zijn: een contractverlenging of hem verkopen? In het eerste geval zijn er dus twee mogelijkheden. Of hij krijgt zijn kans bij Bayern of hij wordt weer een jaar verhuurd. In het tweede geval staat Anderlecht op de eerste rij, want Zirkzee denkt nog progressie te kunnen maken bij paars-wit.

"Wat er ook gebeurt Mauves, dank jullie om me weer verliefd te laten worden op het voetbalspelletje", schreef Zirkzee dinsdag op zijn Instagram. "Bedankt voor de steun in de goeie en de slechte tijden dit jaar. Dan jullie om me te laten groeien en de mens te laten zijn die ik ben."

Eigen spits is prioritair

Dat moet niet meteen als een afscheid gezien worden. Anderlecht onderzoekt immers ook of het hem kan kopen, weet Het Nieuwsblad. Maar dan zal Bayern zijn verwachting van tien miljoen wel moeten laten zakken. Het zal sowieso een fikse investering worden, maar met die verstande dat als hij nog eens zo'n seizoen speelt of beter, dat zijn transferprijs zal vermenigvuldigen. Hij is immers nog steeds maar 21 en als men de Zirkzee van begin dit seizoen vergelijkt met die van na Nieuwjaar is de progressie heel duidelijk. En daar zit nog een stevige marge op. Er moet echter ook rekening gehouden worden met zijn loon.

Het zou een vrij - in het voetbal weet je natuurlijk nooit - veilige investering zijn. De spitspositie is prioritair bij Anderlecht. De rest van de posities valt op te lossen met eigen jeugd of goedkopere opties, maar vooraan zal er moeten geld vrijgemaakt worden. Liefst op een permanente basis, want elk seizoen een spits huren... Dan duurt de aanpassingsperiode ook vlug alweer een paar maanden. En dan kan het Europees avontuur alweer voorbij zijn. En kan de achterstand in de competitie ook alweer zorgwekkende vormen hebben aangenomen.