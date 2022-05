Debat van de week: dit is met overmacht uw speler van het seizoen! (en wat met het nieuwe competitieformatvoorstel?)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de speler van het seizoen, omdat het tijd was voor een round-up. Club Brugge is kampioen, maar Union toch wel dé verrassing van het jaar. En dat heeft ook zijn gevolgen, want Union kreeg meer dan 60% van de stemmen achter zich - met Undav als grote slokop. Nielsen werd tweede, Mignolet derde op heel grote afstand in onze poll. We polsten een aantal weken geleden al eens naar welk competitieformat u zou willen en toen was u duidelijk voor een systeem zonder play-offs. Toch horen we graag nog eens van jullie wat jullie van het idee met 14 ploegen in 1A, play-offs zonder halvering en zo vinden - het plan dat op tafel ligt op 2 juni. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie is voor u de speler van het seizoen? De Ketelaere (Club Brugge) 6% Lang (Club Brugge) 2% Mignolet (Club Brugge) 8% Vanaken (Club Brugge) 4% Nielsen (Union) 19% Undav (Union) 40% Vanzeir (Union) 2% Gomez (Anderlecht) 8% Frey (Antwerp) 2% Tissoudali (Gent) 6% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 6%