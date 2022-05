Degryse heeft het over een 'gok' maar ook over een voordeel voor Hoefkens: "Het is een kans die hij moet nemen"

De aanstelling van Carl Hoefkens als nieuwe T1 van Club Brugge, is voor velen een verrassing. Degryse ziet Club vooral voortbouwen op de structuur en acht het voor Hoefkens een voordeel dat hij het huis kent.

"Ik denk dat de bazen van Club Brugge denken dat de structuur van de club zo goed is, dat het niet zo belangrijke is wie op de bank zit. Hoefkens is een jonge trainer die het huis kent, die al drie jaar meedraait in de technische staf, die begeleidde en stuurde. Ze geven 'm een kans, zoals ze ook jonge spelers kansen geven", analyseert Marc Degryse de keuze van blauw-zwart voor VTM Nieuws.

Hoefkens heeft de voorbije jaren punten gescoord in de rol die hij toen vervulde. "Hij heeft goed werk geleverd met het laten doorbreken van jonge spelers. Hem nu aanstellen als hoofdtrainer, is de gok die ze wagen. We kunnen niet voorspellen hoe Carl Hoefkens zich zal gedragen als er spanning op zit. De druk om voor een vierde keer kampioen te moeten worden en in de Champions League te overwinteren, is onbekend voor hem."

Dat is de onzekere factor, maar er zitten sowieso ook al pluspunten aan de keuze voor Hoefkens. "Je kan ook zeggen dat het goed is dat het een Belgische trainer is, want we hebben met een buitenlander als Schreuder gezien dat het anderhalve maand duurde eer hij het huis kende. Wat dat betreft heeft Hoefkens voorsprong. Het is een kans die hij moet nemen."