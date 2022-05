Officieel: Luis Pedro Cavanda (ex-Standard) naar Zwitserse club en kan eindelijk weer aan voetballen denken

Na lange maanden zonder te voetballen, heeft Pedro Luis Cavanda (ex-Standard) weer een club gevonden. De rechtsachter trekt naar Zwitserland.

Het is de Zwitserse club Neuchâtel Xamax die het aangekondigd heeft: Luis Pedro Cavanda heeft bij de Zwitserse tweedeklasser een contract van één seizoen getekend, met een optie voor nog een bijkomend seizoen.

Ex-international

De 31-jarige ex-speler van Standard brak door bij Lazio Roma. Voor de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad kwam hij 53 keer in actie. Via Turkije - met passages bij Trabzonspor en Galatasaray - volgde een terugkeer naar België. Hij droeg in 2015 twee keer het shirt van de Belgische nationale ploeg, tijdens EK-kwalificatiematchen tegen Andorra en Italië.

Zijn laatste match dateert van 5 mei 2019 bij de Rouches. Sinds zijn contract verbroken werd op 7 mei 2020, was hij op zoek naar een nieuwe club. Zo ging hij bijvoorbeeld testen bij Seraing, zonder succes.