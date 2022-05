Union SG reageert op nakend vertrek van Felice Mazzu naar Anderlecht

Felice Mazzu wordt genoemd als de grootste kandidaat om Vincent Kompany op te volgen bij RSC Anderlecht.

Union SG had wel rekening gehouden met een mogelijk vertrek, maar dat het plots allemaal zo snel zou gaan en dat het naar Anderlecht zou zijn, daar had niemand rekening mee gehouden.

Ondertussen is de club zich goed bewust dat een vertrek nakend is. “We hebben Felice een zeer mooie aanbieding gedaan. Nu is het aan hem”, zegt CEO Philippe Bormans aan Het Nieuwsblad.

Mazzu heeft de club ingelicht over het voorstel dat hij gekregen heeft, al noemde hij de naam van de club niet.

“Hij wilde de club niet noemen, maar het blijkt om Anderlecht te gaan. Hij heeft bedenktijd gevraagd. Wij hebben Felice een zeer mooie aanbieding gedaan. Hij kan bij ons werken in de beste omstandigheden en krijgt veel vrijheid. Het is nu aan hem om de knoop door te hakken. We hopen dat hij blijft, maar dat is waarschijnlijk tegen beter weten in.”

Mazzu zou ook heel graag zijn assistenten meenemen naar het Lotto Park, maar daar wil Union graag een stokje voor steken.