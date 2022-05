Hoe een samenwerking tussen Kompany en het Anderlecht-bestuur onmogelijk werd naar volgend seizoen toe

De communicatie die Anderlecht over het vertrek van Vincent Kompany uitstuurde, mag op bepaalde punten gerust met een korreltje zout genomen worden. Een scheiding was onvermijdbaar geworden sinds de ruis op de relatie de voorbije maanden steeds luider werd.

We lazen al dat er nergens 'harde woorden' gevallen zijn, maar naar alles wat we de voorbije dagen opgevangen hebben, lijkt dat de waarheid toch wel wat geweld aandoen. Vooral de relatie tussen Kompany en Peter Verbeke was niet meer te redden. De sportief directeur en tevens CEO van Anderlecht had een heel andere visie op het seizoen dan zijn coach.

De twee stonden op een bepaald moment qua mening loodrecht tegenover elkaar. Nochtans werkte dat eerst wel, maar twee sterke karakters botsten. Kompany is niet de makkelijkste als hij overtuigd is van zijn gelijk en kan dan wel eens 'hautain' overkomen. En Verbeke is ook niet op zijn mond gevallen.

Verbeke werd gesteund door voorzitter Vandenhaute. Het is op dat moment dat Kompany voor zichzelf uitmaakte dat het verhaal over was. De strubbelingen intern zouden een vruchtbare samenwerking volgend seizoen onmogelijk maken. Bij Anderlecht zagen ze het als een goeie uitweg als Kompany een andere - buitenlandse - optie zou hebben. Die kwam er met Burnley.

Kompany had zijn analyse van het seizoen al lang klaar. Als er tegen volgend seizoen weer twee nieuwe spitsen moesten ingepast worden, konden de torenhoge verwachtingen van het bestuur niet ingelost worden. Het was kiezen of delen. Budget of geduld. Vooraleer een nieuwe ploeg weer op de rails zou staan, kan het Europees avontuur alweer afgelopen zijn en kan Anderlecht alweer tegen een achterstand opkijken. Het bestuur vond dat het de taak is van de coach om tegen dan klaar te zijn, om een plan B te hebben.

Voor de ambitieuze coach waren de verwachtingen van de club en het volgens hem te magere budget niet verenigbaar. Daar dacht men anders over. Het vertrek van Kompany gaat lang nazinderen als er straks niet én onmiddellijk resultaat wordt geboekt én het voetbal niet aantrekkelijk is. Het is geen of/of-verhaal. De nagedachtenis aan de periode Kompany - nog steeds een held voor de meeste fans - gaat als een schaduw over het Lotto Park hangen.