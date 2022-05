📷 Marie Louise Susic, vrouw van Michel Verschueren, wordt laatste eer bewezen: "Mamy was er altijd voor ons"

In de kathedraal van Grimbergen is vandaag de laatste eer bewezen aan Marie Louise Susic, de vrouw van ex-Anderlecht-manager Michel Verschueren. De gewezen sterke man van Anderlecht had het bijzonder moeilijk met het afscheid.

Zijn kleinkinderen en zoon Michael benadrukten hoeveel 'Mamy' voor hen betekend had, maar Verschueren nam zelf het woord niet. Hij verborg zijn pijn achter een zwarte zonnebril. Verschueren heeft al die jaren bij Anderlecht op de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw kunnen rekenen. Ex-spelers als Tomasz Radzinski, Oleg Iachtchouk en Jean Thissen kwamen ook de laatste eer bewijzen. Ook Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute was aanwezig, net als Eddy Merckx en Paul Van Himst. © photonews © photonews © photonews © photonews © photonews © photonews