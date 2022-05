Union, Mignolet & Gent vs Genk, Standard en supportersgeweld

Ook in het seizoen 2021 - 2022 stonden we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wat viel ons op dit seizoen?

TOP

Union

Nieuwkomers op het hoogste niveau, ze geven altijd een leuk extraatje aan de competitie. Na Beerschot en OH Leuven vorig jaar was de start van Seraing en Union ook prima dit jaar.

Maar Union was veel meer dan een enthousiaste nieuwkomer. Het voetbal was het hele jaar prima, uiteindelijk grepen ze maar net naast de titel. En of het ze gegund zou zijn geweest.

Brugse mentaliteit

Voor een keertje was Club Brugge niet als leider aan de play-offs begonnen, maar met veel werkkracht hebben ze toch hun derde opeenvolgende titel binnen weten te rijven.

Dat is een prestatie die in België zelden voorvalt. De spelers waren net op tijd opnieuw in topvorm, met Simon Mignolet in de play-offs misschien wel als het toonbeeld van hoe doelmannen belangrijk kunnen zijn.

Gents voetbal

Naast Union, Club Brugge en mogelijk ook teams als Charleroi en KV Mechelen moeten we toch ook een pluim geven aan AA Gent.

De resultaten waren er lange tijd niet naar, maar het voetbal was wel vaak mooi om naar te kijken. We kregen een Europees verhaal dat heel lang duurde, een bekerwinst en een heel straf seizoenseinde. Als het iets efficiënter kan voorin: achteraan staat een heel sterk blok. Met Davy Roef als onverwacht sluitstuk.

FLOP

Standard

Dé tegenvaller van het seizoen is misschien wel Standard. De Luikse club is door aanhoudende malaise zelfs geen G5-club meer officieel.

Van de troon gestoten door Antwerp wat dat betreft, ook dit seizoen weer twee coaches verslijtend die het tij niet konden keren. De investeerders hebben werk.

KRC Genk

Dé uitdagers van Club Brugge zouden dit seizoen Antwerp en Genk worden, vanwege de budgetten. Maar Genk haalde zelfs maar nipt play-off 2.

Daarin werd geen Europees voetbal afgedwongen en dus is het een seizoen in mineur geworden voor Storck & co. Dan maar beter met Vrancken in het nieuwe jaar?

Supportersgeweld

Ook in het buitenland (Hallo, ADO? Hallo Saint-Etienne?) kunnen ze er wat van, maar dit seizoen zagen we ook in de Jupiler Pro League een enorme verruwing.

Vuurpijlen richting mensen gooien in een bezoekersvak, het veld bestormen, iemand in elkaar slaan op een parking, ... We kregen al te veel excessen te zien. Iets dat we hopelijk volgend jaar weer achter ons kunnen laten.