Brugse flopaanwinst getuigt: "Van de ene op de andere dag aan kant geschoven zonder uitleg"

Hij kwam afgelopen zomer voor liefst vijf miljoen euro over van Rennes naar Club Brugge, maar kon er zich nooit doorzetten. En wat nu?

Faitout Maouassa speelde de voorbije zes maanden niet meer voor Club Brugge, ook al kwam hij met heel wat adelbrieven naar Jan Breydel.

Zonder uitleg

"Bij het begin vroegen ze me al om een nieuwe voorbereiding te maken, want men was van mening dat mijn fysieke capaciteiten niet aan de standaarden voldeden", aldus de linksachter nu tegen So Foot.

"Ik voelde me nochtans goed en had een goede voorbereiding gehad bij Rennes. Toen ik fit was, kon mijn seizoen echt beginnen. Maar van de ene op de andere dag ben ik zonder echte uitleg aan de kant geschoven. Van de bank soms naar de tribune gevlogen. Ook na de trainerswissel ben ik opnieuw uit de groep gegooid."