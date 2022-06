Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Bale - Pogba - Sterling - Denayer - Ghaly - Pantovic - Boulenger - Laurent

'AA Gent wil stunten en jeugdproduct Bayern München wegkapen uit Bundesliga'

AA Gent is op zoek naar nieuwe aanwinsten in het aanvallende compartiment en komt daarbij nu ook uit in Duitsland. (Lees meer)

'Raheem Sterling zorgt voor oorlog in Madrid'

Raheem Sterling zou Manchester City wel eens kunnen gaan verlaten. Real Madrid werd al meermaals genoemd, maar nu zou volgens Spaanse media ook ... Atlético zich in de debatten gaan mengen.

Opvallend gerucht over Mo Salah

Opvallend nieuws in de Engelse pers over Mo Salah. Als er geen nieuwe deal komt bij Liverpool, dan zou hij een overstap binnen de Premier League het meest zien zitten. Dat weet The Athletic te melden.

Oostende haalt coaches weg bij Kortrijk en Zulte Waregem

Bart Meert maakt als assistent-coach de overstap van KV Kortrijk naar KV Oostende. Gino Caen doet hetzelfde van Zulte Waregem richting Oostende.

Denayer naar Spanje?

Jason Denayer zou volgens Spaanse bronnen in de belangstelling staan van verschillende Spaanse ploegen.

Francs Borains toont ambitie

Francs Borains gaat voor ervaring in de strijd om promotie vanuit Eerste Nationale volgend seizoen. Met Mégan Laurent (30) en Benjamin Boulenger (32) hebben ze alvast twee versterkingen beet.

Einde verhaal voor Lingard bij United

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel: Jesse Lingard stopt bij Manchester United na decennia trouwe dienst.

Pogba is transfervrij

Paul Pogba is officieel transfervrij. Hij wordt aan Juventus gelinkt, maar voorlopig heeft de speler van Manchester United nog geen knopen doorgehakt.

OH Leuven laat heel wat spelers vertrekken

OH Leuven licht de aankoopopties in het contract van Alexis De Sart, Alex Runarsson, Thibault Vlietinck, Cedric Gbo en Sory Kaba niet. Dat weet alvast Het Nieuwsblad.

Gareth Bale neemt afscheid van Real Madrid

"Het was een grote eer, bedankt." Met die woorden lijkt Gareth Bale een lange periode bij Real Madrid definitief de deur toe te wijzen.