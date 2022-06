📷 OFFICIEEL Wegen van Beerschot en Tom Pietermaat scheiden

Tom Pietermaat zal volgend seizoen niet meer voor Beerschot spelen.

De club had enkele gesprekken met de middenvelder waarin duidelijk werd gemaakt dat Beerschot wilde dat hij zijn contract respecteerde en bij de club bleef. “Pietermaat besliste daar zelf anders over”, laat de club weten.

De 29-jarige Belg bracht Beerschot op de hoogte van zijn beslissing om zijn lopende contract te verbreken. “De club betreurt die beslissing en had Pietermaat liever volgend seizoen in de kern gehad”, klinkt het nog. Pietermaat maakte gebruik van de degradatieclausule in zijn contract. Dat liep nog tot medio 2023, met een optie tot 2024.

Pietermaat speelde in totaal 168 wedstrijden voor Beerschot en was bij de club sinds 2014. Hij promoveerde van vierde klasse mee tot in 1A, waar hij de laatste twee seizoenen 57 matchen op het hoogste niveau afwerkte. “Beerschot wil Tom bedanken voor zijn inzet en professionalisme de afgelopen acht seizoenen en hem veel succes wensen in de toekomst”, besluit de club.