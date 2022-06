16-jarige wordt grote toekomst voorspeld in Lotto Park: "Alles in huis"

Julien Duranville mocht in de play-offs op bezoek bij Club Brugge zijn debuut vieren bij het eerste elftal van Anderlecht.

In mei tekende Duranville zijn eerste profcontract op het Lotto Park tot medio 2024, ook al was er een mooi aanbod van Bayern München.

Bij Anderlecht zijn ze uiteraard blij dat ze Duranville aan boord wisten te houden, zo laat beloftencoach Robin Veldman weten in Mauve.

“Fysiek en technisch is hij enorm goed. Hij maakte verdedigend enorm veel stappen voorwaarts dit seizoen. Het is iemand die heel erg ver binnen Anderlecht kan geraken en hij heeft alles in huis om de eerste ploeg te halen.”