🎥 OFFICIEEL Ryan Sanusi tekent bij tot 2025 op Beerschot

Middenvelder Ryan Sanusi tekende maandagmiddag een nieuw contract bij Beerschot. Na drie seizoenen op het Kiel, tekent de Antwerpenaar voor een verlengd verblijf van nog eens drie seizoenen. Zo ligt de kapitein onder contract tot medio 2025.

"Beerschot is mijn club en ik voel mij hier goed”, vertelt de middenvelder. “Elke keer als ik op de training aankom, voelt het als thuiskomen. Dat gevoel is voor mij van goudwaarde. Ik had een aantal andere opties in 1A, maar nadat ik alles rustig had bekeken, was Beerschot voor mij de beste keuze.”

“Ik kom natuurlijk zelf uit Antwerpen, ik heb heel de jeugdwerking doorlopen. Spelen voor het eerste elftal was een jongensdroom die is uitgekomen”, gaat Sanusi verder. “Nu kan ik nog een vervolg breien aan dat verhaal. Het voelde ook niet juist om te vertrekken na vorig seizoen. De degradatie kwam ook bij mij hard aan. Nu is het aan ons om samen met de nieuwe coach aan iets nieuw te beginnen bouwen. Persoonlijk wil ik zo snel mogelijk opnieuw promoveren, daar wil ik volgend seizoen ook vol voor gaan. Deze club hoort gewoon thuis in 1A.”

“Ryan Sanusi was voor ons een absolute topprioriteit. Maar Beerschot was dat ook voor Ryan”, vertelt voorzitter Francis Vrancken. “Zijn liefde voor de club, respect voor haar traditie en haar supporters, maakt van Ryan een echte Beerschotman. We belonen hem met een lange termijn overeenkomst. Dit strookt volledig met de ambitie die we samen met hem koesteren. Terugvechten tot in de hoogste divisie. Ik ben enorm trots om dit samen met Ryan te trachten verwezenlijken.”

“Ryan is niet alleen voor ons eerste elftal maar ook voor onze jeugdwerking uitermate belangrijk”, vertelt co-eigenaar Philippe Verellen. “Wat onze jeugdwerking betreft, gaan we niet enkel stevig investeren in infrastructuur, maar ook in spelers die een voorbeeldfunctie hebben voor onze jonge spelers. Ryan is daar het perfecte voorbeeld van: een ex-jeugdspeler van Beerschot die nu kapitein is van de eerste ploeg.”