TOTW: Dit is ons dreamteam van transfervrije spelers uit de Jupiler Pro League

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. In de junimaand gaan we op zoek naar de beste transfervrije spelers, want er komt heel wat volk vrij binnen enkele weken.

We maakten zoals elke week een ploeg van 11 spelers, al gingen we deze keer voor spelers van wie het contract eind juni afloopt. We hebben ze bij het team geposteerd qua veldje waar ze afgelopen seizoen voor speelden.

Doel

In doel posteren we Wouter Biebauw. Hij kreeg dit seizoen op zijn 38e nog een aantal basisplaatsen bij degradant Beerschot en kan na avonturen bij onder meer Mechelen mogelijk nog wel eens klaarmaken voor een leuk avontuur in 1A. Ervaring kan hij sowieso meegeven.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke beren. Jonas Bager speelde nog heel wat wedstrijden dit seizoen bij Union, maar is er wel einde contract en de optie werd niet gelicht. Trent Sainsbury mag dan weer Kortrijk verlaten, terwijl ook Alexander Corryn mag verkassen bij Cercle Brugge.

Middenveld

Op het middenveld is het opvallend dat Faris Haroun nog steeds geen ploeg heeft voor volgend jaar, terwijl Ibrahima Seck einde contract is bij Zulte Waregem. Met spelmaker Omar Govea is er nog een toptalent die niet meer aan de bak komt, terwijl ook Roman Bezus nog niet weet waar zijn toekomst ligt.

Aanval

Voorin mag Bas Dost vertrekken bij Club Brugge, terwijl er met Kaveh Rezaei een eerdere spits van blauw-zwart ook aan lager wal is geraakt, al speelde ook een zware blessure mee. En wat dan te zeggen van Mehdi Carcela (of het had ook even goed José Izquierdo kunnen zijn)?

Dat levert dan onderstaand elftal op: