Debat van de week: wat verwacht u van de Rode Duivels op het WK? (Dit was overduidelijk uw verrassing van het seizoen!)

Vorige week polsten we naar de grootste verrassing van het afgelopen seizoen, omdat er zoveel gebeurde in de afgelopen jaargang. En u was héél erg duidelijk: Union en hun parcours, dat is voor u de verrassing. Meer dan 2 op 3 onder de stemmers waren daarvan overtuigd. Deze week willen we het met jullie hebben over de Rode Duivels. Woensdagavond spelen ze tegen Polen om de Nations League, afgelopen weekend was er de dreun tegen Nederland. Op het WK is er een groep met Canada, Kroatië en Marokko, daarna wacht mogelijk Duitsland of Spanje in de achtste finales. Hoever ziet u ons raken in misschien wel de 'laatste grote kans' op een prijs? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Hoever raken de Rode Duivels in Qatar?
Wereldkampioen 6%
Finale 0%
Halve finale 0%
Kwartfinale 11%
Achtste finale 50%
Groepsfase 33%