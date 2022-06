Karel Geraerts aarzelde niet: "Felice Mazzu vroeg me om te volgen, maar ik maakte snel mijn keuze".

Union Saint-Gilloise heeft woensdag haar nieuwe coach gepresenteerd. Zoals verwacht, volgt Karel Geraerts de vertrokken Felice Mazzu op.

De assistent van Felice Mazzu, Karel Geraerts, krijgt de kans om op 40-jarige leeftijd zijn debuut als hoofdtrainer te maken. "Zodra ik hoorde dat de club mij als T1 wilde, was ik erg blij en erg trots dat ik deze kans kreeg. Ik ben blij, tevreden, alle woorden die je maar kunt bedenken," glimlachte hij. "Ik kan niet zeggen dat ik het verwachtte, maar het is een trots. En zodra ik over Felice's vertrek hoorde, was de beslissing snel gemaakt", vertelt Geraerts tijdens de persconferentie.

Volgens sportief directeur Chris O'Loughlin, die bij de vergadering aanwezig was, heeft Union SG nooit aan een andere naam gedacht. "Geen enkele andere kandidaat in overweging genomen". Een mooie beloning voor Geraerts. "Ik ben hier al drie jaar, ik ken het project en het is prachtig. Ja, het is een eerste ervaring als een T1. Maar het is belangrijk om te beginnen waar je je thuis voelt," vertelt de kersverse T1.

Anderlecht

Het vertrek van Felice Mazzù kwam niet als een grote verrassing voor Geraerts, die wist dat de Union-coach de aandacht zou trekken. "Dat is voetbal. Zodra ik het hoorde, was het duidelijk in mijn hoofd. Ja, Felice vroeg me om te volgen. En natuurlijk heb ik erover nagedacht, want als een club van het kaliber van Anderlecht je wil, denk je erover na, dat is normaal. Maar ik heb snel een beslissing genomen", zegt Karel Geraerts. "Ik vind het hier leuk, daarnaast ken ik de filosofie van de club", besluit Karel Geraerts.