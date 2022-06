Kristoffer Olsson denkt niet aan een vertrek bij Anderlecht. Dat heeft hij gezegd aan Het NIeuwsblad.

Afgelopen seizoen was Kristoffer Olsson een van de versterkingen voor Anderlecht op het middenveld. In het begin was hij nog basisspeler, maar op het einde van het seizoen moest hij zich tevreden stellen met een rol als invaller.

Aan Het Nieuwsblad heeft Olsson laten weten dat hij niet van plan is om te vertrekken. Hij is op dit moment niet bezig met een transfer. Volgens hem opent de komst van Felice Mazzu als nieuwe trainer nieuwe perspectieven. Hij besluit met een nieuwe trainer en dus nieuwe kansen.