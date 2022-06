📷 Eén van shirts bij Ajax voor seizoen 2022-2023 uitgelekt

In een Adidaswinkel in Colombia zag een bezoekers een bijzonder shirt van Ajax Amsterdam te koop hangen.

Het gaat om het derde stel van Ajax voor volgend seizoen. Het shirt heeft een opvallende donkere band in het midden.

Voor het derde setje is er een samenwerking met Daily Paper, dat als sponsor onder het logo van de club op het shirt te zien is.

SCOOP!



We just came across this Ajax x Daily Paper Jersey in an Adidas store in Colombia! Seems to be unannounced. @Footy_Headlines #Ajax #ajaxamsterdam #dailypaper pic.twitter.com/iZVQCycs1y