Union legt verkoop Casper Nielsen in handen van Bayat, eerste bod van Club Brugge van tafel geveegd

Casper Nielsen is de man die afgelopen seizoen het meest liep van alle spelers in de Jupiler Pro League. Na een ijzersterk seizoen droomt de 28-jarige Deen van het WK in Qatar. Een toptransfer zou hem daarbij in de kijker zetten.

Het is al een tijd duidelijk dat de centrale middenvelder van Union andere oorden zal opzoeken. Onder meer Anderlecht stak de neus aan het venster, maar de Brusselaars haakten finaal af. HLN weet dat Club Brugge een bod van 3,5 miljoen uitbracht op Nielsen, wat door Union van tafel geveegd werd. Naar verluidt willen de Unionisten het dubbele. Om de prijs op te drijven, heeft Union de in opspraak geraakte Mogi Bayat het mandaat gegeven om namens de club de transfer van Nielsen te behartigen. Dat weet La Dernière Heure. Casper Nielsen ligt nog tot medio 2024 onder contract bij Union. Hij was in het voorbije seizoen in 39 competitiewedstrijden goed voor zeven doelpunten en zes assists.