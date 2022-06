Gefaalde zomertransfer zegt Club Brugge deze zomer waarschijnlijk nog gedag

Met toeters en bellen werd Faitout Maouassa vorige zomer binnengehaald bij Club Brugge. Een jaar later zit de jonge linksachter op een dood spoor en wil hij terug naar de Ligue 1.

De jonge linksback Faitout Maouassa (23 jaar oud, 9 wedstrijden in alle competities dit seizoen) is er niet in geslaagd een vaste waarde te worden bij Club Brugge. Nu ze bij de Bruggelingen ook nog Bjorn Meijer hebben aangetrokken lijkt Maouassa helemaal overbodig te zijn. Volgens de informatie van L'Equipe zal hij bij Montpellier proberen zijn carrière nieuw leven in te blazen. De voormalige speler van Rennes zou volgend seizoen aan de club worden uitgeleend zonder aankoopoptie.

Het jonge Franse talent, dat deze zomer ook door Lille in het oog gehouden wordt, heeft al met verschillende managers van Montpellier gesproken en voelt zich aangetrokken tot het voorgestelde project om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Het is een interessante aanwinst voor het team dat vorig seizoen nog op de dertiende plaats eindigde in Ligue de 1.