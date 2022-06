OFFICIEEL: Union plukt nieuwe verdediger weg bij KMSK Deinze in 1B

Union gaat op hetzelfde elan verder als het zijn huidige kern heeft samengesteld. Op zoek naar minder bekende en niet ontdekte parels. Zo zijn ze nu uitgekomen bij Deinze voor een verdediger.

Viktor Boone maakt de overstap van SK Deinze naar Union. Hij tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen.

Boone is een jeugdproduct van AA Gent, maar kon zich daar niet doorzetten. Via Sparta Petegem en nadien bij Deinze zet hij nu de volgende stap in zijn carrière.