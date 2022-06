🎥 Vincent Janssen ontkent gesprekken met Antwerp niet: "Ik hoop dat daar in de komende dagen meer duidelijkheid komt"

Na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Wales kwam Vincent Janssen voor de camera. Op de vraag of hij volgend seizoen voor Antwerp speelt, geeft hij zelf toe dat de gesprekken lopen.

Na de wedstrijd tussen Nederland en Wales (3-2) werd Vincent Janssen (28) ondervraagt door ESPN. In het interview geeft hij zelf toe dat de gesprekken lopen. "Ik hoop dat daar in de komende dagen meer duidelijkheid over komt", is Janssen duidelijk. Op de vraag of zijn volgende club Antwerp is: "Dat is inderdaad een goede mogelijkheid", lacht de spits van Monterrey.

De Nederlandse spits heeft veel ervaring in het Europese voetbal. Zo kwam hij uit voor AZ Alkmaar, Fenerbahce en Tottenham. Bij het Mexicaanse Monterrey scoorde de spits dit seizoen slechts twee keer in 29 competitiewedstrijden. Benieuwd waar zijn toekomst ligt.