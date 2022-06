Nieuwe kandidaat voor Braziliaan van Lommel: ook Ajax toont interesse

De lijst met geïnteresseerden voor Vinicius Souza (22) wordt steeds groter. Nu meldt ook Ajax zich voor de Braziliaanse middenvelder.

Vinicius Souza kan na zijn sterk seizoen bij KV Mechelen op heel wat binnen- en buitenlandse interesse rekenen. Naast Club Brugge, Genk, Fenerbahçe en PSV, heeft nu ook Ajax haar oog laten vallen op de jonge middenvelder.

PSV zou op dit moment echter het meest concreet zijn voor Souza, die hem definitief van Lommel zou willen overnemen. De City Group zou voor volgend seizoen echter opnieuw een huurovereenkomst verkiezen voor de Braziliaan. Lommel nam de verdedigende middenvelder via de City Group (waartoe de Limburgse club behoort) in 2020 over van Flamengo, om hem voor het seizoen 21/22 uit te lenen aan KV Mechelen.

Als je wil weten waarom Vinicius Souza zo goed in de markt ligt, lees dan zeker ook:

