Club Brugge rekent niet meer op deze drie spelers

Ook landskampioen is begonnen aan een nieuw seizoen. Bij de landskampioen stonden donderdag de medische en fysieke testen op het programma. Drie kernspelers waren niet van de partij, voor hen wordt een optie gezocht.

Voor David Okereke, Michael Krmencik en Thibault Vlietinck is er geen toekomst meer in Jan Breydel, weet HNB. Vlietinck (24) keerde onlangs terug van een uitleenbeurt bij OH Leuven, maar komt bij Club Brugge niet in aanmerking voor speelminuten. Onder meer Beerschot informeerde al naar de flankspeler, maar haakte snel af na het horen van zijn loonsvoorwaarden.

Michael Krmencik (29) werd afgelopen seizoen verhuurd aan Slavia Praag. De Tsjechische spits heeft nog één jaar contract bij Club Brugge, dat hem zo snel mogelijk van de hand wil doen. Idem voor David Okereke. De Nigeriaan werd uitgeleend aan Venezia, dat degradeerde uit de Serie B. Club Brugge wil maar wat graag zo veel mogelijk recupereren van de 8,1 miljoen die het in 2019 betaalde om Okereke los te weken bij Spezia Calcio.