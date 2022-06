Is Bas Dost klaar om Cyriel Dessers te doen vergeten bij Feyenoord? "Het is bizar hoe hij eigenlijk altijd en overal gewoon presteert op vrij stabiele basis"

Feyenoord is op zoek naar een nieuwe spits die Cyriel Dessers moet komen vervangen. Wederom komen ze uit bij een spits in de Jupiler Pro League, namelijk Bas Dost. Is de ervaren Nederlander klaar om terug te keren naar de Eredivisie?

Afgelopen seizoen huurde Feyenoord Cyriel Dessers voor een seizoen van Genk. Ze dwongen een aankoopoptie af van 4 miljoen voor de Nigeriaanse Belg. Ondanks het knappe seizoen van Dessers waarin hij 20 goals maakte in 41 wedstrijden besloot Feyenoord, dat nog steeds kampt met financiële problemen, de aankoopoptie niet te lichten. Hij mag zich met zijn topschutterstitel in de Conference League binnenkort opnieuw aanmelden bij Genk voor zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

In de zoektocht naar een goedkope vervanger kwam Feyenoord al heel snel uit bij Bas Dost. De Nederlander z'n contract bij Club Brugge loopt deze zomer af en zo kan hij dus gratis naar Feyenoord. Ondanks dat Dost dit seizoen vooral bankzitter was bij Club Brugge waren z'n statistieken niet vreselijk. De ervaren Nederlander maakte maar liefst nog 14 doelpunten in 35 wedstrijden. Dost verdween uit de basis bij Club Brugge omdat ze anders wouden spelen, niet omdat zijn individuele prestaties tegenzaten. Dat zien ze in Rotterdam en daarom vinden ze hem een interessant profiel hebben.

© photonews

"Je weet wel dat het een speler is, als je hem bij Feyenoord neerzet, die sowieso vijftien tot twintig goals gaat maken", zeggen ze in de Nederlandse podcast FC Afkicken. "Het is bizar hoe hij eigenlijk altijd en overal gewoon presteert op vrij stabiele basis", voegen ze er nog aan toe. Het was gewoon duidelijk dat een type Bas Dost niet meer paste in de hedendaagse voetbalvisie bij Club Brugge.

Photonews

Concurrentiestrijd met Danilo

Danilo Pereira heeft al een contract getekend bij de Rotterdammers. De 23-jarige Ajacied zijn contract liep af en komt dus nu transfervrij over. In 2017 betaalde Ajax nog 2 miljoen euro om het jonge talent naar Nederland te halen, maar echt doorbreken deed hij nooit. Bij Ajax werd hij nooit echt een basisspeler, maar Feyenoord ziet in hem toch een interessant profiel. Met een marktwaarde van 4 miljoen euro en een nog relatief jonge leeftijd weten ze bij Feyenoord maar al te goed dat ze binnen enkele jaren nog zullen kunnen cashen op de Braziliaan.

In de Nederlandse podcast FC Afkicken werd de vraag gesteld of zowel Dost als Danilo een heel seizoen eerste spits kunnen zijn van Feyenoord. "Je zou weer een beetje dezelfde situatie krijgen als met Dessers en Linssen. Dan wordt het een concurrentiestrijd", vertelden ze. Als het tot een concurrentiestrijd komt is het altijd het eenvoudigst om voor de jongste speler te kiezen en te denken aan de doorverkoopwaarde, maar als Bas Dost in goede vorm verkeert, speel je hem niet zomaar uit de ploeg.