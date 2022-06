"Als Beerschot verliest, is het een tijdje erg stil bij Prins Abdullah"

In februari 2018 streek investeringsmaatschappij United World neer op het Kiel. Ruim vier jaar later sprak Abdullah Alghamdi, CEO van United World, voor het eerst met de Belgische pers. Wij waren erbij in Parma, waar United World haar partnership met Errea voorstelde.

Prins Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz heeft, via United World, 75 procent van de aandelen van Beerschot in handen. Sinds de overname in februari 2018 was de Saoedische prins zelden aanwezig op het Kiel. Een vraag die bij de achterban op de lippen brandt: in welke mate is prins Abdullah verbonden aan Beerschot?

Wij schotelden die vraag voor aan Abdullah Alghamdi, die als CEO van United World in nauw contact staat met de prins. "Hij is in 2019 een keer geweest tijdens de wedstrijd en een training. Het was onze bedoeling om in maart 2020 vanuit Londen af te zakken om de promotiefinale tegen OH Leuven te bekijken, maar Covid gooide toen roet in het eten. Het klop dat de prins sindsdien niet meer in het stadion is geweest, al was reizen ook lange tijd onmogelijk door de pandemie", geeft Alghamdi aan. "We hopen snel nog eens af te zakken naar Beerschot."

De CEO van United World benadrukte dat prins Abdullah Beerschot wel degelijk een warm hart toedraagt en van nabij volgt. "Je moet weten, de prins is een enorme sportfanaat. Hij houdt van voetbal en houdt van Beerschot. Het gebeurt dat hij vijf à zes wedstrijden per dag bekijkt. Beerschot, Premier League, NFL, basketebal: hij kijkt tegelijkertijd op een zestal schermen in zijn kantoor. Hij is bezeten door sport. Of hij meeleeft tijdens de wedstrijden van Beerschot? Toch wel, de prins voelt zich betrokken bij de club. Hij voelt er zich verantwoordelijk voor en het is zijn business, hé. Als we verliezen, dan is het een tijd erg stil in zijn kantoor. Het staat buiten kijf dat hij geëngageerd is!"