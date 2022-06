Ex-keeper van Beerschot wordt er de nieuwe keeperstrainer

Tome Pacovski is de nieuwe keeperstrainer van Beerschot. Hij was al keeperstrainer bij de club voor de U18 en de beloften.

Tussen 2009 en 2012 was Tome Pacovski al keeper voor Beerschot. In het 1e seizoen was hij er de 1e doelman. Ze eindigden 11e in dat seizoen. Tijdens die 3 seizoenen speelde hij 58 matchen. In totaal had hij 14 clean sheets. Nadien speelde hij nog voor onder meer KV Mechelen.

De afgelopen seizoenen was Pacovski keeperstrainer bij de U18 en de beloften van Beerschot. Nu krijgt hij zijn kans bij de 1e ploeg. Hij wordt er keeperstrainer.

Tome Pačovski wordt de nieuwe keeperstrainer van Beerschot. De 39-jarige Pačovski speelde drie seizoenen voor onze Mannekes en was de afgelopen seizoenen keeperstrainer van de U18 en beloften. ⚽



Meer op onze site. 👇#WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 18, 2022

“Pacovski is iemand die het huis kent, het Beerschot-DNA uitdraagt en hier als speler ook veel respect kreeg", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Hij is voor ons dus de perfecte keeperstrainer voor onze technische staf.”