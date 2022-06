🎥 Club Brugge-jonkie laat van zich horen met doelpunt bij nationale ploeg

In januari trok Club Brugge een Amerikaanse wingback aan. De jonge Mauricio Cuevas vervoegde zich meteen bij Club NXT en hij liet afgelopen nacht zien met een doelpunt bij de nationale ploeg.

Cuevas kwam transfervrij over van de tweede ploeg van LA Galaxy nadat hij daar doorstootte van de jeugd tot de seniorenploeg. Dat hij een talent is, staat buiten kijf. Cuevas is sinds zijn 15 een international in de jeugdreeksen van de Verenigde Staten.

Afgelopen nacht nam Cuevas het met de U20-ploeg op tegen Saint Kitts. De rechterwingback begon als kapitein aan de wedstrijd en bedankte de bondscoach met een doelpunt. Bij de rust stond het al 6-0 en werd Cuevas naar de kant gehaald. Door de ruime overwinning staan Cuevas en co aan de leding in hun groep op het Noord-Amerikaanse kampioenschap voor de U20.

El GOLAZO que ha marcado Mauricio Cuevas para firmar el 5-0 del #U20MYNT 🇺🇲 contra Saint Kitts y Nevis. Qué jugador más interesante el polivalente defensa del Club Brujas. Hoy, como lateral derecho y capitán del equipo estadounidense. Madera de líder y magnífico golpeo.



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/T2QxCnGafo — Mario Reinoso (@MarioReinoso17) June 18, 2022

Binnen twee nachten staat de volgende wedstrijd tegen Canada op het programma, daarna volgt Cuba.