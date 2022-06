Weinig hoop voor Van Bommel bij Antwerp: "Veel dingen waarin hij minder goed is"

Mark van Bommel moet Royal Antwerp FC volgend seizoen naar de titel in de Jupiler Pro League leiden.

Brian Priske moest bij The Great Old ondanks een nog lopend contract voor volgend seizoen plaatsmaken. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Mark van Bommel.

Een vlekkeloos parcours was zijn carrière echter allerminst en daarom is in Nederland de twijfel groot of hij wel zal slagen.

René van der Gijp is niet echt positief. “Ik denk niet dat het wat wordt met Van Bommel”, zegt hij bij Vandaag Inside. “Ik denk dat hij heel veel problemen heeft met de dingen waar hij minder goed in is.”

“Ik denk niet dat hij dat kan. Bij VfL Wolfsburg vond niemand het jammer dat hij wegging. Er wordt vaak gezegd dat hij het niet kan overbrengen. Dat gevoel wat Guardiola en Klopp wel hebben. En Ancelotti.”