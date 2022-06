'Anderlecht en Union azen op ex-speler paars-wit': nog tien dagen en hij is transfervrij, wie doet de eerste move?

We zijn alweer een week verder en de transfermarkt blijft maar geruchten spuien. Wat gaat Sofiane Hanni doen bijvoorbeeld?

Sofiane Hanni is transfervrij, want zijn contract bij Al-Gharafa loopt af. Hij gaf enkele maanden geleden al aan dat hij een terugkeer naar Europa en België wel zag zitten.

Anderlecht is volgens hem niet beter geworden dan sinds hij er in 2018 vertrok, dus een terugkeer naar de Belgische hoofdstad hoort tot de mogelijkheden.

Strijd?

Er was ook het gerucht van MSV Foot dat zowel Union als Anderlecht hem wel zouden willen oppikken, maar een week later is geen van beide ploegen voorlopig concreet.

Wachten ze tot Hanni officieel transfervrij is op 1 juli, of zijn de looneisen die roet in het eten gooien? De komende maand zal een en ander duidelijk worden.