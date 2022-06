Felice Mazzu betaalt een opzegvergoeding aan Union en deze is minder dan dat Anderlecht bereid was te betalen

Felice Mazzu is sinds gisteren officieel de nieuwe trainer van Anderlecht. Een overeenkomst tussen Anderlecht en Union werd er (nog) niet gevonden dus betaalt Felice Mazzu een opzegvergoeding.

Het Nieuwsblad weet dat er geen overeenkomst is gevonden, of toch nog niet, tussen Anderlecht en Union voor de overstap van Felice Mazzu. Hierdoor heeft Mazzu zijn ontslag gegeven en betaalt hij een opzegvergoeding van vier weken aan zijn ex-club.

Hoeveel deze som is dat is niet exact bekend, maar deze zal beduidend minder zijn dan het bedrag dat Anderlecht bereid was te betalen. Anderlecht wou namelijk 250.000 betalen aan Union om de overstap te compenseren.