Mark Van Bommel wil geen tijd verliezen met Antwerp: "We hebben vier weken en dan moeten we er staan"

Mark Van Bommel stond gisteren voor het eerst op het oefenveld bij Antwerp. Hij legde er direct stevig de pees op en dit is ook nodig. Antwerp moet namelijk snel Europees aan de bak.

Dikwijls zijn de eerste trainingen gekenmerkt door heel veel lopen om conditioneel sterk te staan. Bij Antwerp werd er op de eerste training intensief gewerkt en gelopen, maar ook veel met de bal. De 'Great Old' zal er immers snel moeten staan want op 21 juli moeten ze al Europees aan de bak.

"We hebben vier weken en dan moeten we er staan. Dan gaat het elke donderdag en zondag los", vertelt hij na zijn eerste training voor de camera van Antwerp. "We moeten de jongens daarom zo snel mogelijk laten wennen aan ons voetbalidee. Dat moeten we in elke training terugbrengen want we hebben weinig tijd. Alles doen we met een idee."