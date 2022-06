Ivan Santini blikt terug op glorieuze avond: "Altijd supergemotiveerd tegen Club Brugge"

Met passages bij KVK, Standard en RSCA is Ivan Santini een oude bekende in ons land. Club Brugge was altijd een tegenstander die hem wel kon prikkelen.

Op de site van KV Kortrijk blikken ze met hun ex-speler, die heden bij Al Fateh voetbalt in Saoedi-Arabië, terug op zijn doortocht door België. De Kroaat weet nog dat het stortregende als nooit tevoren toen hij aankwam. "Ik dacht meteen ‘Oh my god, waar ben ik hier terechtgekomen?’ Maar gauw voelde ik me goed in Kortrijk."

Het duurde niet lang eer de spits zijn neus voor doelpunten toonde. "De eerste match van het seizoen begon ik op de bank en kwam halfweg de tweede helft in voor Teddy Chevalier. Ik scoorde de 1-0, het enige doelpunt van de wedstrijd." OHL werd verslagen en Santini was meteen vertrokken.

Die ene avond ga ik nooit vergeten

Op 20 oktober 2013 was de heldenrol helemaal voor hem. Dankzij een hattrick van Santini stuurde Kortrijk Club Brugge met 4-1 huiswaarts. "Ik was altijd supergemotiveerd tegen Club Brugge. Ook later, met Standard en Anderlecht, ging ik er helemaal voor tegen Club Brugge. Maar die ene avond toen het 4-1 werd, die ga ik natuurlijk nooit vergeten."