OFFICIEEL: RWDM pikt verdediger op bij Eupen

RWDM greep in de barrages tegen Seraing naast promotie naar de Jupiler Pro League. De fusieclub wil volgend seizoen koste wat kost de poort naar 1A open beuken. Dinsdag stelden de Brusselaars een oude bekende voor als aanwinst.

Jonathan Heris komt transfervrij over, nadat zijn aflopend contract bij Eupen niet verlengd werd. Voor de 31-jarige verdediger is het een terugkeer naar de heimat, want hij doorliep de jeugdreeksen van RWDM en Brussels en maakte er zijn debuut in de eerste ploeg.

Na zes jaar in Hongarije te hebben gevoetbald, koos Heris in 2020 voor Eupen. Twee jaar later gaat Heris voor de promotiedroom met RWDM. Heris is een verdediger, die zowel centraal als op rechts kan worden uitgespeeld. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen, met optie op een extra jaar.