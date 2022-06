'Anderlecht wil Club Brugge én Antwerp de loef afsteken en jeugdproduct terug naar Brussel halen'

Dodi Lukebakio is op zoek naar een club om zijn carrière te herlanceren. Antwerp FC en Club Brugge hebben de aanvaller al op de radar staan, maar er springt nog een topclub in de race.

Volgens La Dernière Heure heeft ook RSC Anderlecht geïnformeerd naar de haalbaarheid van Dodi Lukebakio. Bovendien hebben de Brusselaars een streepje voor. De 24-jarige aanvaller brak bij paars-wit immers door in het profvoetbal.

Lukebakio hoopt zich in de Jupiler Pro League in de kijker van Roberto Martinez te spelen. De viervoudig Rode Duivel droomt namelijk van een plaats in de WK-selectie. De voorbije maanden was hij bij VfL Wolfsburg naar het achterplan geduwd.