'Westerlo blijft maar gaan in operatie redding: tweede én derde transfer in de pijplijn'

Westerlo is hard bezig om de ploeg voor volgend seizoen rond te krijgen. De promovendus mikt daarbij op jong geweld.

De huurdeal met Bryan Reynolds van AS Roma is ondertussen in kannen en kruiken voor KVC Westerlo en er is meer op komst.

Deals twee en drie

Gazet van Antwerpen laat weten dat de deal met de 19-jarige Griffin Yow in de pijplijn zit. Een akkoord met DC United is alvast gevonden.

Bovendien zou er met de Turkse verdediger Ravil Tagir nog een 19-jarige jongeling op weg zijn naar het Kuipje. Hij zou voor een jaar gehuurd worden.