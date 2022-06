Kyan Vaesen stuwt Westerlo naar ruime zege tegen AA Gent: "1A wordt mooie uitdaging voor mij"

Na de 11-0 tegen City Pirates vond Westerlo vrijdagmiddag ook tegen AA Gent vlot de weg naar doel. De Kemphanen haalden het in een leuke oefenpot met 6-2 van de bekerwinnaar. De 21-jarige Kyan Vaesen was met een hattrick de meest opvallende man van de middag.

Het leek even een middag van 'net niet' te gaan worden voor Vaesen. Op een voorzet van Tuur Dierckx probeerde het jeugdproduct van Westerlo het met een spectaculaire omhaal. De bal vloog maar net over doel. Een erg knappe actie van de spits, die 191cm lang is. "Misschien verwachten mensen zoiets niet van mij, maar ik doe het graag op training. Het was zonde dat hij er niet in ging, maar ik ga niet klagen."

Veel reden om te klagen was er inderdaad niet voor Vaesen, die drie keer raak trof. Vooral de wisselwerking met Dierckx, die hem twee assists voorschotelde, draaide op volle toeren. Kyan Vaesen: "Ik weet waar ik moet zijn als Tuur de bal heeft. We spreken daar heel veel over. Ik denk dat we twee complementaire voetballers zijn. We hebben een goede band, niet enkel op het veld trouwens."

Veel conclusies zijn er niet vast te knopen aan een oefenduel zo vroeg in de voorbereiding. Voor Vaesen smaakt de zege naar meer. De jonge aanvaller -zoon van ex-doelman Nico Vaesen- is klaar om zijn visitekaartje af te geven in de Jupiler Pro League. "Op fysiek vlak zitten we op schema. Op dit moment zijn we nog niet klaar voor de competitie, maar dat is de logica zelve. Voetballen in 1A is een mooie uitdaging voor mij. Persoonlijk kende ik een goed seizoen in 1B. Nu is het zaak om nog meer te eisen van mezelf en nog harder te gaan werken. Ik wil me tonen bij elke kans die ik krijg van de trainer."