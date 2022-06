Specialist ter zake wel positief over nieuw logo Cercle Brugge: "Sterk omdat het dynamisch is"

Het nieuwe logo van Cercle Brugge heeft voor een storm aan reacties gezorgd. Maar niet meteen de reacties waar de Vereniging op hoopte, denken we. Specialist design, Dimitri Jeurissen, houdt er een andere mening op na.

Jeurissen is creatief directeur bij Base Design, dat onder meer voor Puma werkt. "Een verandering is nu eenmaal heel emotioneel voor een supporter", zegt hij bij Sporza. "Het heeft guts en een sterke persoonlijkheid. Ook op digitaal gebied geeft het een nieuwe energie. De parameters die we vandaag hanteren, zijn dan ook anders dan vroeger. De identiteit moet zich goed gedragen op nieuwe media."

Al werd het nieuwe logo wel wereldnieuws op sociale media. Ook op Reddit werd er immers druk over gesproken. "Dit logo is sterk omdat het dynamisch is", aldus Jeurissen. "De kleur knalt heel hard en de typografie is duidelijk en heel bold. Alles heeft een duidelijke fit ten opzichte van de naam. Bovendien is het ook geen afkooksel van iets anders. Het heeft een eigen persoonlijkheid. Dat is heel belangrijk."