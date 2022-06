OFFICIEEL: KV Kortrijk haalt vijfde versterking op bij Olympique Lyon

KV Kortrijk opende vorige zondag de trainingen met vier nieuwkomers. Ondertussen is er ook een vijfde transfer afgerond.

Na Tom Vandenberghe (Deinze), Youssef Challouk (Deinze), Dion De Neve (Zulte Waregem) en Jemal 'Jimmy' Tabidze heeft KV Kortrijk nog een vijfde nieuwkomer beet.

Keita

Het gaat om de 20-jarige Malinese middenvelder Habib Keita. Die wordt een jaartje gehuurd van Olympique Lyon.

Hij komt uit de academie JMG Bamako en is al twee jaar in Lyon, nu kiest hij voor een avontuur in Kortrijk om meer speelgelegenheid te genereren.