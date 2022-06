Twee Franse clubs in gesprek met Antwerp om Manuel Benson over te nemen

Er is al een tijdje interesse uit Frankrijk voor Manuel Benson, maar deze clubs zijn nu ook de gesprekken aangegaan met Antwerp.

Volgens journalist Ekrem Konur zijn zowel Olympique Marseille als Olympique Lyon in gesprek met Antwerp om Manuel Benson over te nemen. Benson kende een goed seizoen bij Antwerp met zes doelpunten en acht assists in 42 wedstrijden.

In de zomer van 2019 werd Benson aangekocht van Racing Genk voor 3 miljoen euro. Hij kon zich in het begin moeilijk doorzetten bij Antwerp, maar na een uitleenbeurt bij PEC Zwolle liet hij vorig jaar in de voorbereiding zijn kunnen zien aan trainer Brian Priske.

De 25-jarige winger heeft nog een contract tot medio 2023 bij Antwerp. Indien ze hem volgend seizoen niet transfervrij willen zien vertrekken wordt het deze transferperiode de moment om hem van de hand te doen.