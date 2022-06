'Club Brugge houdt Standard-middenvelder in de gaten, concurrentie uit Frankrijk en Spanje'

Selim Amallah gaat zijn laatste contractjaar in bij Standard. De kans dat de Marokkaanse international zijn contract effectief zal uitdoen, lijkt erg klein.

Selim Amallah (25) aast al langer op een nieuw avontuur en ook Standard lijkt zich te hebben neergelegd bij het vertrek van de stijlrijke middenvelder. Bij een goed bod -de martkwaarde van Selim Amallah wordt door Transfermarkt geschat op vijf miljoen- zullen de Rouches hem niets in de weg leggen.

Le Soir weet dat drie clubs de situatie van nabij volgen. Een daarvan is landskampioen Club Brugge. Blauw-zwart wil zijn kern stofferen voor een zwaar seizoen, met heel veel wedstrijden op korte tijd. Al schermt Amallah ook met buitenlandse interesse. Het Franse OSC Lille en Valladolid, de Spaanse club die in handen is van Ronaldo, hengelen naar de diensten van de 22-voudige Marokkaanse international.