Hein Vanhaezebrouck met AA Gent op stage: "Ook bij vermoeidheid moeten spelers drive en kwaliteit brengen, niet iedereen slaagde daarin"

AA Gent trainde maandag voor het eerst in het Oostenrijkse Stagerbach, waar de Buffalo's de basis willen leggen voor een zwaar en succesvol seizoen.

Vorige week vrijdag ging AA Gent met zware 6-2-cijfers onderuit in een oefenduel tegen Westerlo. Hein Vanhaezebrouck keek echter verder dan het resultaat. "We staan waar we moeten staan, maar je merkte in dat oefenduel dat sommige jongens de vermoeidheid voelden. Dan moet je toch nog de drive en kwaliteit brengen. Sommige jongens slaagden daar in, anderen dan weer niet", geeft Vanhaezebrouck aan in Het Nieuwsblad.

Voor de stage in Oostenrijk keerden de internationals terug. Ook Darko Lemajic is er ondanks een lichte knieblessure bij. "Deze stage is de volgende stap in de voorbereiding. Hier leggen we andere klemtonen én creëer je iets extra's door een week dag en nacht samen te zijn. Zo leer je elkaar beter kennen en de nieuwelingen kunnen zich zo nog meer integreren", besluit Hein Vanhaezebrouck.